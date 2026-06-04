أطلقت شركة Warner Bros. Pictures الإعلان الرسمي والملصق الجديد لفيلم الخيال العلمي والتشويق The End of Oak Street، والذي يجمع النجمين آن هاثاواي وإيوان ماكجريجور، وإخراج وتأليف ديفيد روبرت ميشيل.

ويكشف الإعلان الذي حقق 29 مليون مشاهدة، عن عالم غامض ومثير، حيث تتعرض منطقة سكنية هادئة لحدث كوني مجهول ينقلها بالكامل إلى مكان غير معروف، لتجد عائلة "بلات" نفسها في مواجهة أخطار غير متوقعة، من بينها كائنات ما قبل التاريخ والديناصورات، في رحلة بقاء مليئة بالغموض والتشويق.

كيف بدأت فكرة The End of Oak Street؟

وقال المخرج والمؤلف ديفيد روبرت ميشيل، في تصريحات إعلامية، إن فكرة الفيلم بدأت من صورة بسيطة راودته أثناء سيره في أحد أحياء ولاية ميشيغان، موضحًا: "تخيلت فجأة وجود ديناصور وسط حي سكني عادي، وكان هذا المزج بين العنصر الخيالي والحياة اليومية هو الشرارة التي انطلقت منها القصة".

وأضاف أن الفيلم لا يركز فقط على مشاهد المغامرة والإثارة، بل يهتم أيضا بالعلاقات الإنسانية داخل الأسرة وكيف تتغير تحت وطأة الظروف الاستثنائية.

وأوضح روبرت أن الشرارة الأولى للفيلم جاءت من صورة تخيلها فجأة ديناصور يظهر وسط حي سكني هادئ في الضواحي الأمريكية، وهو التناقض الذي دفعه إلى بناء عالم الفيلم بالكامل حول فكرة اقتحام المجهول للحياة اليومية.

فريق فيلم The End of Oak Street

وكتب روبرت السيناريو إلى جانب توليه الإخراج والإنتاج، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا مايسي ستيلا، وكريستيان كونفيري، وتوزيع United Motion Pictures ومن المقرر عرض الفيلم حصريًا في دور العرض المصرية والعربية ابتداءً من 13 أغسطس 2026.



اقرأ أيضا

بينهن هنا الزاهد وكارولين عزمي.. 25 صورة لنجمات الفن أمام البحر بملابس صيفية



لقاء سويدان تكشف خضوع والدتها لعملية جراحية وتطلب الدعاء لها



