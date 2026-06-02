تستعد كبرى شركات الإنتاج السينمائي حول العالم، لطرح عدد من الأفلام خلال شهر يونيو الجاري التي ينتظرها الملايين من عشاق السينما.

وتشهد الأفلام تنوعا في قصصها، منها: الرومانسي والكوميدي والخيال العلمي وأفلام الأكشن والإثارة والخيال العلمي وأفلام الرسوم المتحركة وسط توقعات بتحقيق هذه الأفلام نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي فور عرضها.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز أفلام شهر يونيو 2026:

Toy Story 5 (قصة لعبة 5)

يعد الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Toy Story" هو من أكثر الأفلام المنتظر عرضها في شهر يونيو، وذلك نظرا لارتباط الجمهور بشخصيات السلسلة الكارتونية الشهيرة، ويعود للأداء الصوتي للشخصيات عدد من نجومه الذين شاركوا ببطولة السلسلة على مدار سنوات مضت على رأسهم النجم العالمي توم هانكس، والنجم تيم ألين.

وتدور أحداث الفيلم حول لعب أندي الذين يواجهون تحديا جديدا من خلال التكنولوجيا، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات 19 يونيو.

Disclosure Day (يوم الكشف)

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الخيال العلمي، ويمثل عودة المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج إلى شاشة السينما، وتدور أحداث الفيلم حول الكشف عن وجود حياة على كواكب أخرى بخلاف كوكب الأرض، وماذا سيفعل الجنس البشري إذا تم التأكد بالفعل من وجود أجناس فضائية، وسيتم عرض الفيلم يوم 12 يونيو.

Monsters of the Universe (أسياد الكون)

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الفانتازيا والأبطال الخارقين، وتدور أحداثه حول اكتشاف شابا إرثاً سرياً بصفته أميراً لكوكب فضائي، وعليه استعادة سيف سحري والعودة إلى الوطن لحماية مملكته، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات يوم 5 يونيو.

Scary Movie (فيلم رعب)

ينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية، إذ تدور أحداثه حول السخرية من العديد من الأفلام التي طرحت خلال الأعوام الماضية، ومنها ما أثار الجدل بطريقة كوميدية هزلية، ويعرض الفيلم بالسينمات يوم 5 يونيو.

The Death of Robin Hood (موت روبن هود)

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الدراما والمغامرات، وتدور الأحداث بعد حياةٍ حافلةٍ بالجريمة والقتل، يجد روبن هود نفسه مصابًا بجروحٍ خطيرةٍ إثر معركةٍ ظنّها الأخيرة، وهو يُصارع ماضيه يُعرض عليه، بين يدي امرأةٍ غامضة، فرصة للخلاص، ويجسد شخصية روبن هود على شاشة السينما النجم العالمي هيو جاكمان ومن المقرر عرضه بالسينمات 19 يونيو.

The Invite (الدعوة)

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الكوميديا والرومانسية، وتدور أحداثه حول علاقة بين زوجين هما جو وأنجيلا على وشك الانهيار، عندما يدعوان جيرانهما الغامضين في الطابق العلوي لحضور حفل عشاء، تنقلب الليلة رأساً على عقب، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم النجم سيث روجن ومن المقرر عرضه بالسينمات 25 يونيو.

Supergirl (الفتاة الخارقة)

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأبطال الخارقين، وتدور أحداث الفيلم حول كارا زور-إل، المعروفة أيضًا باسم سوبر جيرل، واتحادها مع رفيق غير متوقع في رحلة بين النجوم للانتقام وتحقيق العدالة، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 26 يونيو.

