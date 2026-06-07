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"نطيت من الشباك".. يسرا تحكي عن عفريت فيلا أسرة عزت أبو عوف

كتب : سهيلة أسامة

12:36 م 07/06/2026

الفنانة يسرا

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كشفت الفنانة يسرا كواليس موقف مرعب تعرضت له داخل فيلا أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف.

يسرا تتحدث عن فيلا أسرة عزت أبو عوف

وقالت يسرا خلال ظهورها في برنامج "بيت مراد"، الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد على قناة ON: "أنا دايمًا عندي إيمان بالغيبيات، ولما كنا في بيت عزت أبو عوف القديم، بيت مامته وباباه، كانت الفيلا دي بتاعت شخص معروف جدًا رجل الأعمال شيكوريل".

وأضافت: "كانوا بيحكوا إن حد دخل وقتل العيلة كلها، وكان فيه نقطة دم على الحيطة مهما يدهنوا الحيطة ترجع تظهر تاني".

وتابعت: "كنت قاعدة معاهم ونعست شوية، وكنت مع مها ومنى ومنال، وفجأة سمعت صوت كأنه فار، وصحيت أسألهم عندكم فيران فقالولي لأ، ده حضر".

وأكملت: "سألتهم مين اللي حضر قالولي شيكوريل، وإنه مات هنا، وإنهم أخدوا الفيلا بعد كده، رحت نطيت من الشباك وجريت على بيتنا".

شائعة إصابة يسرا بمرض في الدم

يذكر أن الفنانة يسرا تعرضت خلال الفترة الأخيرة لشائعة بشأن حالتها الصحية، إذ تردد أنها تعاني من مرض في الدم، إلا أنها نفت ذلك تمامًا في تصريحات لها، مؤكدة أن كل ما أُثير حول إصابتها بأي مرض لا أساس له من الصحة.

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يسرا عزت أبو عوف عفريت

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