بعد غياب 17 عاما.. زيكو يدخل التاريخ مع منتخب مصر ضد البرازيل

تلقى منتخب مصر ضربة معنوية على مستوى التصنيف الدولي للمنتخبات، بعدما خسر أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاءت المواجهة بين مصر والبرازيل، على ملعب هانتينغتون بانك بمدينة كليفلاند الأمريكية، في إطار التحضيرات النهائية للمنتخبين قبل انطلاق البطولة العالمية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

خسارة البرازيل تؤثر على رصيد مصر

وتسببت الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي في فقدان منتخب مصر 3.19 نقطة من رصيده في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك تراجع رصيد الفراعنة إلى 1562.37 نقطة، إلا أن المنتخب الوطني حافظ على المركز الـ29 عالميًا، دون تغيير في ترتيبه الدولي قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

أداء مطمئن رغم الهزيمة

ورغم الخسارة، قدم منتخب مصر أداءً جيدًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ونجح لاعبوه في الحد من الخطورة الهجومية للمنتخب البرازيلي خلال فترات عديدة من المباراة.

كما أظهر المنتخب قدرًا من التنظيم والانضباط الفني، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مؤشرات إيجابية قبل خوض التحدي الأكبر في المونديال.

مصر تستعد لمونديال 2026

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويأمل الفراعنة في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة والتأهل إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم، مستفيدين من حالة الاستقرار الفني والطموحات الكبيرة التي تسبق انطلاق المنافسات.

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