لم يكن الرضيع الذي لم يتجاوز عامه الأول يعرف شيئًا عن الخلافات التي اشتعلت بين والديه، ولم يكن يدرك أن حياته القصيرة ستنتهي قبل أن ينطق كلماتها الأولى أو يخطو خطواته الأولى.

ففي منزل جده بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حيث كانت والدته تقيم بعيدًا عن زوجها بسبب خلافات أسرية، كانت تتصاعد الأزمة بين الزوجين يومًا بعد يوم، لكن أحدًا لم يتوقع أن يكون الطفل الصغير هو الضحية.

حين يتحول الانتقام إلى جريمة

الخلافات الأسرية قد تترك جراحًا عميقة بين الأزواج، لكن المأساة تبدأ عندما يتحول الغضب إلى رغبة عمياء في الانتقام، لا تفرق بين مذنب وبريء، وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية، فإن الأم أقدمت على ارتكاب فعل صادم بدافع الانتقام من زوجها، متجاوزة كل معاني الأمومة والرحمة، لتجعل من طفلها وسيلة لتصفية حسابات لا علاقة له بها.

صرخات صغيرة في مواجهة قسوة كبيرة

في اللحظات الأخيرة من حياة الرضيع، لم يكن يملك سوى البكاء والاستغاثة بطريقته البسيطة التي يعرفها الأطفال، لكن التحريات أوضحت أن المتهمة قامت بتوصيل سلك كهربائي وصعق طفلها في قدميه، ما أدى إلى وفاته، حيث كانت قدماه الصغيرتان تحملان آثار الألم الذي تعرض له، بينما تحولت براءته إلى شاهد صامت على واحدة من أكثر الوقائع قسوة.

آثار التعذيب تكشف المستور

بعد وقوع الحادث، اتصلت الأم بزوجها وأبلغته بوفاة نجله، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات استخراج تصريح الدفن، لكن الأب، الذي جاء مودعًا طفله للمرة الأخيرة، لاحظ آثار إصابات وتعذيب واضحة على قدمي الرضيع، الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه إلى التوجه لمركز شرطة طما لتحرير محضر بالواقعة، وكانت تلك الملاحظة بداية كشف الحقيقة التي حاولت الجريمة إخفاءها.

رفض الأب أن تمر وفاة نجله دون معرفة السبب الحقيقي وراءها، فتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت البحث والتحري، ومع فحص ملابسات الواقعة، بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًا، لتقود التحريات إلى مفاجأة صادمة.

تحريات الأمن تكشف المتهمة

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن والدة الطفل هي المتهمة الرئيسية في الواقعة، وأن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات أسرية مع زوجها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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