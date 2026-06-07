إعلان

قتلته بالكهرباء لكيد زوجها.. كيف كشفت قدما رضيع سوهاج جريمة والدته؟

كتب : عمار عبدالواحد

02:50 م 07/06/2026

رضيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن الرضيع الذي لم يتجاوز عامه الأول يعرف شيئًا عن الخلافات التي اشتعلت بين والديه، ولم يكن يدرك أن حياته القصيرة ستنتهي قبل أن ينطق كلماتها الأولى أو يخطو خطواته الأولى.

ففي منزل جده بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حيث كانت والدته تقيم بعيدًا عن زوجها بسبب خلافات أسرية، كانت تتصاعد الأزمة بين الزوجين يومًا بعد يوم، لكن أحدًا لم يتوقع أن يكون الطفل الصغير هو الضحية.

حين يتحول الانتقام إلى جريمة

الخلافات الأسرية قد تترك جراحًا عميقة بين الأزواج، لكن المأساة تبدأ عندما يتحول الغضب إلى رغبة عمياء في الانتقام، لا تفرق بين مذنب وبريء، وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية، فإن الأم أقدمت على ارتكاب فعل صادم بدافع الانتقام من زوجها، متجاوزة كل معاني الأمومة والرحمة، لتجعل من طفلها وسيلة لتصفية حسابات لا علاقة له بها.

صرخات صغيرة في مواجهة قسوة كبيرة

في اللحظات الأخيرة من حياة الرضيع، لم يكن يملك سوى البكاء والاستغاثة بطريقته البسيطة التي يعرفها الأطفال، لكن التحريات أوضحت أن المتهمة قامت بتوصيل سلك كهربائي وصعق طفلها في قدميه، ما أدى إلى وفاته، حيث كانت قدماه الصغيرتان تحملان آثار الألم الذي تعرض له، بينما تحولت براءته إلى شاهد صامت على واحدة من أكثر الوقائع قسوة.

آثار التعذيب تكشف المستور

بعد وقوع الحادث، اتصلت الأم بزوجها وأبلغته بوفاة نجله، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات استخراج تصريح الدفن، لكن الأب، الذي جاء مودعًا طفله للمرة الأخيرة، لاحظ آثار إصابات وتعذيب واضحة على قدمي الرضيع، الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه إلى التوجه لمركز شرطة طما لتحرير محضر بالواقعة، وكانت تلك الملاحظة بداية كشف الحقيقة التي حاولت الجريمة إخفاءها.

رفض الأب أن تمر وفاة نجله دون معرفة السبب الحقيقي وراءها، فتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت البحث والتحري، ومع فحص ملابسات الواقعة، بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًا، لتقود التحريات إلى مفاجأة صادمة.

تحريات الأمن تكشف المتهمة

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن والدة الطفل هي المتهمة الرئيسية في الواقعة، وأن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات أسرية مع زوجها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

انتقامًا من الزوج.. كشف لغز وفاة رضيع بصعقة كهربائية في سوهاج



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج طما رضيع طما جريمة أسرية خلافات زوجية صعق كهربائي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا
رياضة محلية

المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا
صراع الأهلي وبيراميدز على الصفقات ينتقل إلي أمريكا.. تفاصيل
رياضة محلية

صراع الأهلي وبيراميدز على الصفقات ينتقل إلي أمريكا.. تفاصيل
"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
حوادث وقضايا

"طبيبة بليسانس حقوق".. التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية
"أمي تدعو لك".. رسالة فكاهية من الجماهير لمحمد صلاح (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"أمي تدعو لك".. رسالة فكاهية من الجماهير لمحمد صلاح (صورة)
تغريم وليد إسماعيل 50 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تغريم وليد إسماعيل 50 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان بالإسكندرية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. ماذا تغير؟
استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
هجوم مسلح يهز إسرائيل.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مستوطنات الشارون (صور)
التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء