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فجّر رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن أن المدرب الألماني يورغن كلوب سيكون خياره الأول لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي حال نجاحه في الفوز بالانتخابات المقبلة.

وتأتي تصريحات ريكيلمي في إطار حملته الانتخابية التي تشهد منافسة قوية مع الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، وسط وعود بإحداث تغييرات كبيرة على مستوى الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق بأسماء عالمية.

كلوب يبتعد عن ريال مدريد

ورغم الضجة التي أثارتها تصريحات ريكيلمي، فإن مارك كوزيكي، وكيل أعمال يورغن كلوب، نفى بشكل قاطع وجود أي مفاوضات أو نية لدى المدرب الألماني للعودة إلى التدريب خلال الفترة الحالية.

وأكد كوزيكي أن كلوب سعيد للغاية بمنصبه الحالي كرئيس عالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، مشيراً إلى أن الحديث عن توليه تدريب ريال مدريد لا يتجاوز كونه تكهنات إعلامية.

ووصف وكيل المدرب الألماني هذه الأنباء بأنها "مزعجة"، مؤكداً أن كلوب لا يفكر حالياً في مغادرة منصبه أو العودة إلى العمل التدريبي.

هالاند ضمن وعود ريكيلمي

ولم تتوقف وعود المرشح الإسباني عند التعاقد مع كلوب فقط، إذ أعلن ريكيلمي أنه سيتحرك فور فوزه برئاسة النادي للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في صفقة قد تكون الأبرز في تاريخ النادي خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل ريكيلمي في إقناع أعضاء الجمعية العمومية بمشروعه الرياضي، الذي يعتمد على استقطاب أبرز النجوم العالميين وإعادة تشكيل الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

موعد انتخابات ريال مدريد

وتشهد انتخابات رئاسة ريال مدريد منافسة شرسة بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت إسبانيا، وتستمر حتى الثامنة مساءً دون توقف، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء عملية فرز الأصوات.

وتترقب جماهير النادي الملكي ما ستسفر عنه الانتخابات، خاصة في ظل الوعود الكبيرة التي أطلقها المرشحون بشأن مستقبل الفريق خلال السنوات المقبلة.

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