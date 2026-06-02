نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت مريم بإطلالة أنيقة وهي تستمتع بعطلتها الصيفية خلال وجودها بأحد الفنادق في تركيا، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات مريم أوزرلي الفنية

كانت آخر مشاركات مريم أوزرلي الفنية بالمسلسل التركي "عائلة شاكر باشا" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول حياة عائلة (شاكر باشا) منذ عام 1912، وتستكشف علاقاتهم المتشابكة وغير العادية والمليئة بالمكائد والأسرار، وكيف تُهدد الفضائح المُتلاحقة تماسك واستقرار الأسرة.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم الأتراك، هم: وحيدة جردم، فرات تانيش،

ينيس كابيزا، تأليف هاند الطايلي، إخراج بهادير كاراتاس.

مريم أوزرلي تشارك ببطولة مسلسل "الأمير"

تشارك مريم أوزرلي ببطولة مسلسله "الأمير" وسط كوكبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فريق عمل المسلسل على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:



آخرهم سامح صفوت وفيفي عبده.. نجوم الفن في المستشفى

بعد تجاوز إيراداته 9 ملايين دولار.. تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح "7 Dogs"



