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الأهلي يستهدف ضم لاعب بتروجت لتعويض رحيل أليو ديانج

كتب : رمضان حسن

02:37 م 07/06/2026
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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فتح النادي الأهلي باب التفاوض مع إدارة نادي بتروجت لضم لاعب الوسط المدافع أدهم حامد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد الأهلي ضم حامد من أجل تعويض رحيل المالي أليو ديانج الذي أنهي علاقته تماما بالقلعة الحمراء بعدما رفض فكرة تجديد عقده بسبب خلافات مالية كانت وراء إصرار اللاعب علي عدم استكمال مشواره مع الفريق والتوقيع لنادي فالنسيا الاسباني.

كما أن الأهلي بدأ في التحرك تجاه ضم أدهم حامد بسبب مغالاة نادي إنبي في مطالبه المالية نظير التخلي عن لاعب الوسط علي محمود للقلعة الحمراء، إذ تمسك النادي البترولي بالحصول علي 40 مليون جنيه نظير بيع اللاعب.

وينتظر مسئولو الأهلي في الوقت الحالي وصول ردًا من نادي بتروجت بخصوص بيع أدهم حامد وكذا تحديد القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

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الاهلي ديانج بتروجت

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