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أعلن نادي الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة أحقيته في الحصول على نسبة من قيمة انتقال حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى برشلونة، مؤكدا امتلاكه المستندات التي تثبت بداية اللاعب داخل صفوفه.

وكشف ضياء بهجت، مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، أن اللاعب حمزة عبد الكريم، مواليد 1 يناير 2008، وقع استمارة الانضمام للنادي عام 2017، بحضور والده ووكيله محمد عبد الكريم.

وأوضح بهجت أن البحث عن استمارة القيد كان يمثل العقبة الرئيسية أمام تحرك النادي للمطالبة بحقوقه المادية، قبل أن يتم العثور عليها، وهو ما يمنح النادي بحسب تصريحاته أحقية المطالبة بنسبة من إعادة بيع اللاعب.

وأضاف: "الجميع يعلم أنني أتولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول منذ سنوات، وما تحقق خلال هذه الفترة لم يحدث من قبل، مع كامل احترامي للجميع".

وتابع: "أعلن لجماهير الكرة المصرية أن بداية حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الحالي ومنتخب مصر، كانت من نادي الكوم الأحمر، ولن نتنازل عن حقوق نادينا، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها".

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة للاعب، قائلا: "نتمنى كل التوفيق لحمزة عبد الكريم، ابن نادي الكوم الأحمر، في مشواره المقبل".

ويعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة، بعدما انتقل مؤخرا من الأهلي إلى برشلونة، في صفقة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الرياضية المصرية.