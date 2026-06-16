أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع بمنتهى الجدية والمسؤولية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات وشهادات بشأن وقائع وممارسات نسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، ردا على منشورات وروايات منسوبة لأطباء كشهود عيان تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوجود ممارسات تعامل غير إنساني مع المرضى والأطباء داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، وهو ما استدعى تدخل الجامعة الفوري لضمان الشفافية والمساءلة.

وشددت الجامعة على أن كرامة المريض وسلامته تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون، مؤكدة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر.

أوضحت الجامعة أن ما تم تداوله محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وفقا للإجراءات المتبع في مثل هذه الحالات، بما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية.

وأشارت إلى أن جميع ما يتم تداوله يخضع للفحص الدقيق وفق المستندات المتاحة، لضمان الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق، مع الاحتفاظ بحقها القانوني في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات.

أهابت الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة، تجنبا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء لآلاف الأطباء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص.

وأشارت جامعة الإسكندرية وفقا للسجلات الرسمية إلى أن المستشفى يؤدي دورا محوريا في خدمة أربع محافظات، حيث استقبل القسم في عام 2024 وحده أكثر من 29 ألف حالة بالاستقبال وأجرى ما يزيد عن 15 ألف عملية جراحية وولادة.

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