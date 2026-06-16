كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة المخابز التجارية، تفاصيل المقترحات الخاصة بسعر رغيف الخبز حال تطبيق منظومة الدعم النقدي.

وقال مصدران، لمصراوي، إن التكلفة الفعلية الحالية لرغيف الخبز المدعم وزن 80 جرامًا تبلغ نحو 150 قرشًا للرغيف الواحد، بينما يحصل عليه المواطن حاليًا مقابل 20 قرشًا فقط، وتتحمل الدولة باقي التكلفة من خلال منظومة الدعم.

تكلفة الرغيف المدعم 150 قرشًا

أوضح المصدران أن الدولة تتحمل الفارق من خلال دعم منظومة إنتاج الخبز، سواء عبر القمح والدقيق الموجه للمطاحن أو من خلال عناصر التشغيل المختلفة الخاصة بالمخابز، بما يتيح للمواطن الحصول على الرغيف بالسعر المدعوم الحالي.

وأضافا أن سعر الرغيف الحقيقي، وفق التكلفة الحالية، يبلغ نحو 150 قرشًا، بينما يدفع المواطن جزءًا محدودًا من هذه القيمة في إطار منظومة الدعم المعمول بها حاليًا.

ماذا يحدث في حال تطبيق الدعم النقدي؟

أشار المصدران إلى أن التصور المطروح لمنظومة الدعم النقدي يقوم على تحويل قيمة الدعم مباشرة إلى المواطن عبر بطاقة الدعم، بدلًا من توجيهه إلى حلقات الإنتاج المختلفة.

وتابعا: في هذه الحالة سيقوم المواطن بشراء الرغيف بسعره الفعلي، بعد إضافة قيمة الدعم إلى البطاقة التموينية أو وسيلة الصرف المعتمدة، بما يضمن استمرار حصول المستحقين على الدعم بصورة مباشرة.

لا قرارات تنفيذية حتى الآن

أكد المصدران أن آليات التطبيق النهائية وقيمة الدعم النقدي المقرر صرفها للمستفيدين لم تُعلن بصورة رسمية حتى الآن، وأشارا إلى أن الأمر لا يزال مرتبطًا بالقرارات والتوجيهات التنفيذية التي ستصدرها الجهات المختصة حال بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وشددا على أن ما يتم تداوله حاليًا يتعلق بالتصورات الفنية الخاصة بآلية انتقال الدعم من دعم السلعة إلى دعم المواطن، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل التطبيق ومراحله المختلفة.