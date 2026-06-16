قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة فتاتين وعاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامهم بسرقة 3 أطفال عن طريق الإكراه بمنطقة العجوزة بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وخالد محمد فوزي و سكرتارية كريم طارق عباس ورأفت عبد التواب.

اتهامات النيابة العامة

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 13506 لسنة 2025 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 8167 لسنة 2025 أن "نورا. ص"، و"دينا. ص" و"أحمد.ع" سرقوا الطفلة "ياسمين .س" عن طريق الإكراه في الطريق العام في اليوم السادس عشر من أغسطس 2025 بحي العجوزة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمتان الأولي والثانية استوقفتا الطفلة المجني عليها " شهد.م" مُشهرين في وجهها سلاح أبيض "شفرة"، مُهددين إياها بالتخلي عن متعلقاتها "مبالغ مالية"، فتمكنتا بذلك من بث الرعب في نفسها مُستغلين حداثة سنها بغرض الاستيلاء على المسروقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا سرقوا الطفلة "دنيا م"، عن طريق الإكراه الواقع عليها بالطريق العام بأن استوقفوها مُشهرين في وجهها أسلحة بيضاء "شفرة"، مُهددين إياها بالتخلي عن النقود، وتمكنوا من بث الرعب في نفسها وشال مقاومتها مستغلين حداثة سنها والاستيلاء على المسروقات.

وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانت المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن واقعة السرقة بالإكراه.

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