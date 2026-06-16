أشاد ياسر ريان نجم مصر والأهلي الأسبق، بأداء المنتخب تحت قيادة حسام حسن أمام بلجيكا في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين في ولاية سياتل في اولي مباريات منتخب الفراعنة بالمونديال وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال ريان في تصريحات إذاعية : حسام حسن نجح في إدارة المباراة باقتدار وتفوق علي مدرب كبير بحجم رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا، كما أنه نجح في إخماد نيران الانتقادات والتشكيك الذي يتعرض له مدرب منتخب مصر طوال الوقت الذي سبق انطلاق البطولة.

وأكد أن مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين خلال معسكر الإعداد، صنعت الفارق مع المنتخب الوطني ، وكان لها مفعول السحر علي أداء اللاعبين ، بعدما تعودوا علي مواجهة منتخبات أوروبا القوية والمرشحة للتتويج بلقب المونديال.

وشدد ريان علي أن مواجهتي نيوزيلندا وإيران ستكونا في غاية الصعوبة، لافتاً إلي أن الفوز في مباراة واحدة منهم سيضمن للمنتخب التأهل إلي الدور الثاني.

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