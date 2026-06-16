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مدّد نادي ريال مدريد عقد المدافع الألماني أنطونيو روديجر لمدة موسم واحد.

وقال النادي الملكي عبر موقعه الرسمي : أنطونيو روديجر مستمر مع الفريق حتي صيف 2027 .

وقبل أسبوعين، كشفت شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق بين ريال مدريد واللاعب الألماني تم لكن الإعلان عن استمراره مع الفريق سيتم عقب الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي وهو ما حدث بالفعل.

ويتواجد أنطونيو روديجر حاليًا مع المنتخب الألماني المشارك في كأس العالم الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع اللاعب الألماني في صيف 2022 لمدة 4 سنوات قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، وخاض اللاعب مع الفريق الملكي في الموسم المنقضي 26 مباريات في كل البطولات سجل فيهم هدف وحيد ، وخلال مسيرته لعب لأندية روما الإيطالي وشتوتجارت الألماني وتشيلسي قبل أن يستقر به الحال في ريال مدريد.

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