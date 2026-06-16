أثارت صور ومعلومات متداولة بشأن أنباء عن إنشاء كافيتريا ضخمة بجوار البحيرة المقدسة داخل منطقة معابد الكرنك بالأقصر، حالة من الجدل وسط تساؤلات بشأن تأثيرها على الطابع الأثري والبصري للموقع التاريخي.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن "ما حدث يتمثل في نقل الكافيتريا القديمة من مكانها إلى مكان جديد وليس إنشاء كافيتريا جديدة".

ولفتت المصادر إلى أن الكافيتريا القديمة كانت بعيدة عن الأنظار وفي حضن المعبد، ولذا تم نقلها بعد موافقة اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الكافيتريات الآن فك وتركيب وإذا ثبت أنها يمكن أن تحجب الرؤية فيمكن توفيق الأوضاع بسهولة، مؤكدة أن إجراءات إنشاء هذه الكافيتريا بدأت منذ فترة طويلة .