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"الساعة 12".. الداخلية تكشف القصة الكاملة لأتوبيس الرعب

كتب : محمد شعبان

07:33 م 16/06/2026 تعديل في 07:34 م

الداخلية تكشف تفاصيل أتوبيس الرعب ''الساعة 12''

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مصحوبة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الزعم بسير أتوبيس أسود اللون بزجاج معتم بعدد من شوارع القاهرة بعد منتصف الليل مدون على جانبه عبارة "الساعة ١٢" والادعاء بكونه يثير الذعر بأوساط المواطنين لسيره بدون سائق.

الداخلية تكشف حقيقة أتوبيس الرعب

بالفحص أمكن تحديد الأتوبيس المشار إليه مملوك لإحدى شركات الإنتاج الفنى وتبين مخالفته لشروط الترخيص (تغيير لونه - تركيب زجاج معتم "فاميه" - تركيب ملصقات على الأجزاء الخارجية له).

تفاصيل أتوبيس الساعة 12

وبسؤال المسئولين بالشركة أقروا بأن الأتوبيس المشار إليه تم طلائه باللون الأسود ووضع العبارة المشار إليها عليه لإستخدامه فى مشهد بأحد الأفلام القائمين على تصويره حالياً بإحدى المناطق بالجيزة ولم يسبق التحرك به فى أى محافظة أخرى.

مفاجأة صادمة

وتبين أن مقاطع الفيديو المُتداوله لسير الأتوبيس بعدد من شوارع القاهرة مُصطنع بتقنية الذكاء الاصطناعى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

تم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المالكه.

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الداخلية أتوبيس الرعب الساعة 12 الجيزة

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