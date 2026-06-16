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يصل الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي إلي القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مهمته رسميًا مع الفريق الأول الذي يقوده في الموسم المقبل خلفا للدنماركي ييس توروب.

يتواصل عموتة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة لتحديد موعد قدومه إلي القاهرة حيث كان من المقرر أن يصل في نهاية الأسبوع الماضي لكن ظروف خاصة جعلته يؤجل حضوره.

وسيقيم الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لعموتة الذي وقع رسميًا مع النادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين، للكشف عن تفاصيل المفاوضات معه وطموحاته مع الفريق في الفترة المقبلة.

ياسر رضوان ضمن جهاز عموتة في الأهلي

وكشف النادي الأهلي أمس عن تواجد نجم الفريق السابق ياسر رضوان، ضمن الجهاز الفني للمدرب المغربي.

ويمتلك عموتة مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق له تولي القيادة الفنية لمنتخب المغرب للمحليين، منتخب الأردن، بالإضافة إلى الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي وكذلك السد القطري.

وسبق للمدرب المغربي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، في موسم 2016-2017، خلال توليه القيادة الفنية لفريق الوداد المغربي.

وينتظر المدرب المغربي، 3 مهام شاقة جدا وهي ملفات موروثة عن المدرب الدنماركي ييس تورب الذي فسخ النادي عقده بالتراضي بعد الفشل في التتويج بالدوري والخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

مهام شاقة تنتظر عموتة في الأهلي

-أول هذه الملفات تتعلق بإعادة الفريق الأحمر إلي الوقوف من جديد علي منصات التتويج بعد تحقيق موسم"صفري" بالإخفاق في بطولتي الدوري والكأس،علاوة علي كأس رابطة الأندية المحترفة وأخيرا الخروج من دوري الأبطال من الدور ربع النهائي علي يد الترجي التونسي.

-ثاني الملفات هي إبرام صفقات مميزة لفريق الأهلي واختيار العناصر التي تملك قدرات فنية خاصة تضيف للفريق وتكون قادرة علي التأثير الإيجابي لاسيما في خط الهجوم الذي كان نقطة الضعف البارزة في صفوف الفريق .

-ثالث الأمور التي سيعمل عليها عموتة في الأهلي هي ملف اللاعبين الأجانب حيث يعاني الأهلي من كثافة عددية إذ يملك 7 لاعبين هم نيتس جراديشار وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد الضاوي كريستو ويوسف بلعمري ومحمد علي بن رمضان ورضا سليم.

وأصبح المدرب المغربي مُطالب بالتخلص من 4 لاعبين أجانب من هذا السباعي حتى يفتح الطريق أمامه للتعاقد مع ثنائي هجومي في فترة الانتقالات الصيفية والتحضير بقوة للموسم المقبل.

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