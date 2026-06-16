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تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال

كتب : رمضان حسن

03:09 م 16/06/2026
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    نيمار
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    نيمار
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    نيمار منتخب البرازيل
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    إصابة نيمار

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أصبح من الصعب عودة نيمار للمشاركة في مباريات المنتخب البرازيلي بكأس العالم 2026 وذلك لعدم تعافيه حتى الآن من الإصابة التي لحقت به قبل المونديال في عضلة الساق.

وغاب نيمار عن مباراة البرازيل في الجولة الأولي ضد المغرب والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بسبب إلزامه بأداء برنامج علاجي وتأهيلي.

وكشفت شبكة ESPN أن نجم الكرة البرازيلية، لم يشارك في التدريبات الجماعية مع منتخب بلاده حتى الآن، وقبل أيام قليلة علي مواجهة هايتي في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات.

وأكدت الشبكة، أن الجهاز الطبي في منتخب البرازيل يأمل في أن يستعيد اللاعب كامل لياقته البدنية خلال الأدوار الإقصائية ما يعني أنه لن يلحق بمواجهتي هايتي واسكتلندا في الجولتين الثانية والثالثة بمرحلة المجموعات.

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نيمار البرازيل كاس العالم

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