أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع بلجيكا في كأس العالم

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على تعادل الفراعنة أمام بلجيكا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة كأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

تصريحات حسام حسن بعد تعادل مصر وبلجيكا في المونديال:

وقال حسن في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة: "منتخب بلجيكا أحد أفضل المنتخبات في العالم ويمتلك لاعبين كبار، لكن المنتخب الوطني كان الأفضل في مباراة الأمس".

وأضاف: "الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء مستحقة، لكنني سعيد بمستوى اللاعبين في المباراة، وكنا الأخطر طوال اللقاء وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف".

وتابع: "نجحنا في فرض أسلوبنا على اللقاء، لكننا سنغلق صفحة مباراة بلجيكا، نركز على المباراتين المقبلتين لتحقيق الهدف وهو الصعود إلى الدور المقبل من البطولة".

واختتم حسن تصريحاته: "أشكر جميع اللاعبين على مجهودهم الكبير طوال المباراة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الجماهير المصرية، التي حرصت على الحضور ودعم المنتخب".

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