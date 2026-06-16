خصّص الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعاءً للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حلقة اليوم من برنامجه الديني، متضرعًا إلى الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد ويحفظه من كل سوء.

وقال الجندي: "اللهم احفظ يارب برحمتك وقدرتك رئيس جمهوريتنا، اللهم احفظ رئيسنا يا رب العالمين، احفظه يا رب من كل سوء، ووفّقه لما فيه خير البلاد والعباد، وافتح له خزائن الأرض، ولا تشمت به الأعداء، ولا تسلط عليه عدوًا ولا غشومًا ولا حاسدًا ولا حاقدًا ولا مريدًا بسوء يا رحمن".

وأكد "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر شاشة DMC، اليوم الثلاثاء، أن استقبال العام الهجري الجديد ينبغي أن يكون بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، راجيًا أن يكون عامًا مفعمًا بالخير والطاعة، مضيفًا بقوله: "أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا في غرة شهر الله المحرم، أول أشهر العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا طيبًا مباركًا، قائلًا: "اللهم اغفر فيه ذنوبنا، واستر فيه عيوبنا، واحفظ فيه أولادنا، وبارك لنا فى فلذات أكبادنا".

وتابع دعاءه قائلًا: "اللهم ارحم فيه آباءنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك أن تقضى عنا ديوننا، ويسّر لنا أرزاقنا، ولا تدع لنا مريضًا إلا شفيته، ولا مكروبًا إلا فرّجته، ولا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا سائلًا إلا أعطيته".

واستكمل خالد الجندي: "اللهم احفظ أولادنا، واهدهم، ووقهم، وارقهم، وأنجهم من رفاق السوء، وارحم والدينا، واغفر لهم، وبدّد غربتهم، واسكن وحشتهم، وأنر ظلمتهم واجعل الجنة مثواهم، وسامحنا بما قصّرنا معهم".

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