لحظة بلحظة.. فرنسا ضد السنغال (0-0).. بداية المباراة

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا ضد السنغال، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة السنغال:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو- عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز - ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

تشكيل منتخب السنغال لمواجهة فرنسا:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.

متابعة مباراة فرنسا و السنغال

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: ركنية للمنتخب السنغالي.

الدقيقة 3: خطأ على لاعب منتخب السنغال بعد التدخل على حارس منتخب فرنسا.

الدقيقة 4: خطأ لصالح لاعب منتخب السنغال.

الدقيقة 5: سيطرة من لاعبي السنغال على الكرة في منتصف الملعب.

الدقيقة 7: هجمة خطرة من إسماعيلا سار لكن دفاع فرنسا ينجح في قطع الكرة.

الدقيقة 8: تسلل على لاعب منتخب السنغال.

الدقيقة 9: محاولة منتخب السنغال في الاستحواذ على الكرة.

الدقيقة 10: الاستحواذ 52% لصالح فرنسا و 48% لصالح السنغال.

الدقيقة 11: محولات هجومية من منتخب السنغال لكن بدون خطورة.

الدقيقة 12: بينية نحو كيليان مبابي في منطقة الجزاء ولكن ينجح دفاع السنغال في السيطرة على الكرة.

الدقيقة 14: تمريرة بينية أخرى عمق الدفاع السنغالي، لكن التمريرة كانت قوية أكثر من اللازم.

الدقيقة 15: تمريرات وسط ملعب المباراة بدون خطورة.

الدقيقة 16: تمريرات وسط ملعب المباراة من لاعبي المنتخب الفرنسي.

الدقيقة 17: تمريرات متواصلة بين المنتخبين بدون خطورة.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من عثمان ديمبيلي لكن تصتدم بالدفاع.

الدقيقة 20: التسديدات 1 فرنسا 1 السنغال.

الدقيقة 22: ركنية لصالح فرنسا.

الدقيقة 24: تسديدة قوية من للاعب السنفال ترتطم بالقائم الأيمن لحارس فرنسا.

الدقيقة 25: ركنية لصالح المنتخب السنغالي تمر بدون خطورة.

الدقيقة 26: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الأنفاس.

الدقيقة 29: خطا للمنتخب الفرنسي في وسط الملعب.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب السنغال تأتي بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 32: تمريرات من منتخب فرنسا في وسط الملعب بدون خطورة.

الدقيقة 34: محولات هجومية من لاعبي السنغال بدون خطورة على مرمى فرنسا.

الدقيقة 36: تمريرات قصيرة من لاعبي السنغال لوجود مساحات أمام المنتخب الفرنسي.



















