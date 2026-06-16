أقامت "هدى"، 31 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ضد زوجها، صاحب شركة مقاولات، بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها باستحالة استمرار الحياة بينهما بعدما فقدت الثقة فيه بشكل كامل.

وقالت الزوجة إنها تزوجت زواجًا تقليديًا، وكان زوجها يبدو رجل أعمال ناجحًا يتمتع بسمعة طيبة، ما دفع أسرتها للموافقة عليه، إلا أن تصرفاته تغيّرت بعد الزواج، حيث أصبح كثير الغياب عن المنزل، دائم الانشغال بهاتفه، ويتحفظ على تفاصيل عمله.

تفاصيل دعوى خلع بالتجمع الخامس

وأضافت أنها بدأت تشك في سلوكه مع تكرار مكالماته الليلية، قبل أن تكتشف من معارفه أنه يقيم علاقات نسائية متعددة.

لفتت الزوجة إلى أنها علمت بوجود غرفة مغلقة داخل مقر شركته يستخدمها في استقبال سيدات مقابل بمبالغ مالية.

وأشارت إلى أنها واجهت زوجها بتلك المعلومات، إلا أنه أنكر ورفض مناقشتها، ما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما وفقدانها الشعور بالأمان.

واختتمت دعواها مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية، فيما حملت الدعوى رقم 941 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

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