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تعليم القاهرة تعلن اعتماد دفعة جديدة من المدارس وفق معايير الجودة والاعتماد

كتب : أحمد الجندي

10:10 م 16/06/2026
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    تعليم القاهرة تعلن اعتماد دفعة جديدة من المدارس وفق معايير الجودة
  • عرض 4 صورة
    تعليم القاهرة تعلن اعتماد دفعة جديدة من المدارس وفق معايير الجودة
  • عرض 4 صورة
    تعليم القاهرة تعلن اعتماد دفعة جديدة من المدارس وفق معايير الجودة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعتماد دفعة جديدة من المدارس التابعة لها، في خطوة جديدة تؤكد ريادة العاصمة وتميز مؤسساتها التعليمية في تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وذلك ضمن جهود المديرية المستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وهنأت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع فرق العمل المعنية بملف الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، مشيدة بالجهود المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت مدير المديرية أن اعتماد المدارس الجديدة جاء نتيجة العمل الجماعي والتعاون المثمر بين إدارة قياس الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التعليمية وإدارات المدارس ومنسقي الجودة وفرق العمل بالمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن ملف الجودة والاعتماد يأتي على رأس أولويات المديرية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير التعليم.

وأضافت أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني والإداري للمؤسسات التعليمية بما يمكنها من استيفاء متطلبات الاعتماد وتحقيق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، أعرب عبد العزيز سالم، مدير إدارة قياس الجودة بمديرية التعليم بالقاهرة، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه مدير المديرية لملف الجودة والاعتماد، مؤكدًا أن توفير الإمكانات اللازمة وتذليل العقبات كان لهما دور كبير في تحقيق هذا النجاح، متطلعًا إلى استمرار مسيرة التميز والإنجاز داخل مدارس القاهرة.

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تعليم القاهرة الجودة والاعتماد ملف الجودة

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