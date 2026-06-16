أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع بلجيكا في كأس العالم

قدّم إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر، أداءً لافتًا ضد بلجيكا أمس في مونديال 2026 بعدما نجح في تسجيل هدف التقدم للفراعنة، فضًلا عن التمريرات المميزة والسريعة التي أربكت دفاعات الخصم في أوقات كثيرة من المباراة قبل أن يقوم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن باستبداله مع بداية الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سر تألق إمام عاشور ضد بلجيكا

وكشف مصدر مقرّب من إمام عاشور، أن اللاعب ينوي ويتطلع لتقديم أفضل أداء ممكن مع المنتخب المصري في المونديال من أجل تحقيق حلم العودة للاحتراف الخارجي.

وقال المصدر: إمام عاشور يريد لفت أنظار الأندية الكبيرة في أوروبا ويريد الرحيل عن الأهلي قبل بداية الموسم المقبل ويدرك جيًدا أن مباريات كأس العالم هي الفرصة الوحيدة والمناسبة أمامه لجلب عروض من أندية أوروبية كبيرة لذا يتطلع اللاعب للتوهج من جديد في مباراتي نيوزلندا وإيران المقبلتين في دور المجموعات.

إمام عاشور يريد جلب عرض بـ6 ملايين دولار

وأضاف : في الواقع يخطط إمام عاشور للرحيل عن الأهلي ويعرف جيدًا أن ناديه لن يوافق علي بيعه إلا بتقديم عرض مالي كبير من أحد الأندية لا تقل قيمته عن 6 ملايين دولار فهو لازال يعترض علي الراتب الذي يتقاضاه في النادي الأحمر وحتى الوعود التي حصل عليها بزيادة عقده لم تتحقق ولم يتم تنفيذها بل إن الأهلي جمّد التفاوض معه فيما يخص تعديل عقده لأجل غير مسمي.

يذكر أن إمام عاشور يرتبط مع الأهلي بعقد ساري لمدة موسمين، ولا يمانع النادي بيعه لكن بشروطة مالية كبيرة لتحقيق أقصي استفادة مثلما هو الحال مع وسام أبو علي الذي تم بيعه لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

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