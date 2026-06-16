تختتم المنتخبات العربية منافساتها في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026، فجر اليوم، بـ3 مواجهات قوية، ضمن المجموعتين التاسعة والعاشرة.

ويصطدم منتخب العراق بالنرويج في الواحدة صباحا، فيما يواجه منتخب الجزائر حامل اللقب الأرجنتين في الرابعة صباحا، وأخيرا يواجه الأردن منتخب النمسا في السابعة صباحا.

ماذا ينتظر المنتخبات العربية في ختام الجولة الأولى بالمونديال؟

العراق.. ظهور بعد غياب 40 عاما



يواجه منتخب العراق بقيادة مدربه الاسترالي أرنولد، النرويج، بعد رحلة شاقة للعودة إلى المونديال بعد غياب 40 عاما، إذ حجز مقعده عبر الملحق القاري، متغلبًا على بوليفيا 2-1 في المكسيك.

وستكون هذه أول مباراة على الإطلاق بين العراق والنرويج، كما ستكون أول مباراة للنرويج ضد أحد أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كأس العالم.

الجزائر أمام بطل العالم

يشارك منتخب الجزائر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2014، النسخة التي أقيمت في البرازيل وهي المرة الوحيدة التي تجاوزت فيها الجزائر الدور الأول.

ولم يفز المنتخب الجزائري إلا في مباراة واحدة من آخر عشر مباريات له في كأس العالم، وكانت فوزاً بنتيجة 4-2 على كوريا الجنوبية قبل 12 عاماً، بينما يعود فوزاه الآخران إلى عام 1982.

وستكون هذه أول مباراة في كأس العالم بين الفريقين، لكن سيبق والتقى المنتخبان وديا، عندما الأرجنتين حققت الفوز بصعوبة في يونيو 2007.

وسجل ميسي أول ثنائية دولية له مع الأرجنتين في تلك المباراة، مما ساعد فريقه على تحقيق الفوز بنتيجة 4-3 على ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة.

الأردن الظهور الأولى للنشامى

يستعد منتخب الأردن للظهور الأول له في تاريخه بكأس العالم، عندما يواجه النمسا في السابعة صباح غدا، لكنه يترقب إنجازا تاريخيا، فإذا تأهل للدور المقبل سيصبح أول منتخب من الاتحاد الآسيوي يصل إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى منذ السعودية عام 1994.

ولم يحقق أي فريق عربي الفوز في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم، إذ تعادل كل من مصر والسعودية وقطر والمغرب، فيما خسر منتخب تونس.



اقرأ أيضًا:

بتدريبات استشفائية.. منتخب مصر يبدأ التحضير لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026



مدرب كليرمونت سان جاك الفرنسي على رادار منتخب مصر للناشئين



