الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

الأهلي يبدأ تسويق أشرف داري في الصيف.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

03:20 م 19/05/2026
    أشرف داري
    أشرف داري وزوجته (24)
    أشرف داري وزوجته (15)
    أشرف داري
    أشرف داري
    أشرف داري

تسلّم عصام سراج مدير التعاقدات الجديد في النادي الأهلي، ملف المغربي أشرف داري مدافع الفريق الذي سيعود إلي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية انتظارًا لمعرفة مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق في الموسم القادم من عدمه.

وكان النادي الأهلي قد أعار داري إلي فريق كالمار السويدي في يناير الماضي ولمدة 6 أشهر بسبب إصاباته المتكررة التي حرمته من الظهور بالصورة المطلوبة مع الفريق الأحمر.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة LE360 سبورت المغربية، أن نادي كالمار قرر شراء داري من الأهلي وتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 750 ألف دولار لضمه بشكل نهائي من الأهلي خاصة ان اللاعب المغربي لديه رغبة في فك ارتباطه نهائيًا بالقلعة الحمراء.

الأهلي يرفض عودة أشرف داري

وفي ذات السياق، قال مصدر في الأهلي إن ناديه لا ينوي عودة اللاعب المغربي إلي صفوفه في الموسم المقبل، وأنه سيتم دراسة العروض التي ستصل له لاختيار الأنسب منها ومن ثم بيعه نهائيًا.

وأشار إلي أن الأهلي لم تصله أية عروض رسمية حتى الآن لأشرف داري وفي حالة وصولها سيتم دراستها جيدًا واختيار الأفضل للنادي وللاعب معًا ، كما أن النادي من جانبه سيقوم بتسويق أشرف داري في حالة تعثر وصول عروضًا له.

موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
