يواصل النادي الأهلي محاولاته الجادة من أجل الاستقرار علي المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه بدلاً من الدنماركي ييس توروب الذي تم الاستقرار علي رحيله عقب مباراة المصري البورسعيدي ومنحه 5 أشهر كراتب وفسخ التعاقد بالتراضي.

وقال مصدر في الأهلي لـ "مصراوي"، إن مسئولو النادي أغلقوا بصورة نهائية ملف التعاقد مع أي مدرب مصري من الأسماء التي تم طرحها في الأيام الماضية، فبعد أن كان هناك مقترحًا بأن يتولى حسام البدري هذه المهمة تراجع النادي عن تنفيذها بعد هجوم جماهير الفريق علي البدري خلال مباراة إنبي ورفضها التام فكرة عودته كمدرب للقلعة الحمراء.

وكشف المصدر، أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع المدرب الهولندي الكبير مارك فان بوميل لإقناعه بتولي قيادة الفريق الأحمر ومنحه النادي وعودًا بتوفير كل سُبل النجاح له، لكن بوميل طلب تأجيل رده علي مسئولو النادي بسبب دراسته حاليًا لأحد العروض التي تلقاها من ناد كبير في تركيا.

وأوضح، أن المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال، من ضمن الأسماء التي فاوضها النادي الأهلي ومنحه كذلك وعودًا بأن يختار بكامل حريته جهازه المعاون وبراتب كبير، لكن كارفهال طلب أيضًا مهلة لحين دراسة العرض وأكد لمسئولو الأهلي أن عائلته تنتظر مولودًا جديدًا وعليه البقاء في البرتغال لفترة.

