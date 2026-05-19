وجه الفنان حلمي عبدالباقي، عتابا للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد قرار شطبه من نقابة الموسيقيين.

وقال حلمي عبدالباقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي عبر قناة مودرن: "فين الأخوة والصداقة يا مصطفى كامل؟ اللي بيحب حد بيحوشله مواضيع من سنتين تلاتة؟".

خلاف بين حلمي عبدالباقي ومصطفى كامل

وأضاف حلمي عبدالباقي: "ماكنتش متوقع إن الأمور توصل بيننا للدرجة دي"، مشيراً إلى أن الخلافات بدأت تظهر منذ شهر رمضان الماضي، حينما صدرت تعليمات بمنعه من التحدث في الميكروفون بالحفل الجماعي رغم منصبه كوكيل أول للنقابة.

وأعلن حلمي عبد الباقي، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مؤكداً: "سأتقدم باستئناف رسمي، وسألجأ إلى مجلس الدولة والقضاء الإداري"، وقال أنه منتخب مرتين وحاصل على أعلى أصوات في تاريخ انتخابات النقابة.

حلمي عبدالباقي يرفض وساطات للصلح

كما أكد حلمي عبدالباقي أنه رفض وساطات طالبت بذهابه لمنزل النقيب لإنهاء الأزمة، معلقاً: "أنا اللي اتشمت واتهنت في تسريب صوتي.. إزاي أنا اللي أروح؟".

كما أوضح أنه غير نادم على جهوده النقابية، معتبراً أن ما حدث هو ضريبة لـ "حب الناس" الذي أزعج البعض، معلناً تفرغه في الفترة المقبلة للعودة إلى الساحة الغنائية.

اتهامات ضد حلمي عبدالباقي

وواجه الفنان حلمي عبدالباقي، اتهامات بوجود مخالفات مالية، وأخرى إدارية، وكذلك وجود تجاوزات في ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفاه في أكثر من بث ومقاطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووصفها الاتهامات بأنها "محاولات للإطاحة به".

