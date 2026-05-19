إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)

كتب : محمود عجمي

01:02 م 19/05/2026 تعديل في 03:59 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (4)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (3)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (5)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (2)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (1)
  • عرض 16 صورة
    مذبحة أبنوب
  • عرض 16 صورة
    مجزرة أبنوب
  • عرض 16 صورة
    حادث أبنوب
  • عرض 16 صورة
    شخص يطلق نار عشوائيا بأبنوب
  • عرض 16 صورة
    شخص يطلق نار عشوائيا بأبنوب
  • عرض 16 صورة
    حادث إطلاق نار عشوائي بأبنوب
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (1)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (3)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (5)
  • عرض 16 صورة
    هلع في ابنوب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من مساء الثامن عشر من مايو، حين انطلقت الشرارة الأولى في أبنوب في محافظة أسيوط، 15 دقيقة فقط، كانت كفيلة بأن تحوّل يوماً روتينياً هادئاً إلى صفحة دموية هي الأبشع في تاريخ المركز.

بدأ الأمر كأي شجار مروري معتاد يزدحم حوله المارة في شوارع الصعيد، لكنه انتهى بـ "مجزرة" ستبقى محفورة في ذاكرة أهالي أبنوب لسنوات طويلة، 15 دقيقة تحول فيها شارع السنترال المكتظ بالمواطنين إلى رصاص ينطلق في كل اتجاه، صرخات استغاثة تملأ الأفق، ومواطنون يهرعون للاختباء خلف الجدران هرباً من بندقية آلية يحملها مريض نفسي حاصرته الكاميرات فأطلق العنان لجنونه.

مصراوي يقدم تغطية خاصة يرصد فيها كواليس المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 8 قتلى و5 مصابين، حتى المواجهة الأمنية الأخيرة التي أنهت حياة المتهم وسط حقول أسيوط.

"الرصاص كان شغال زي المطر".. عودة الحياة بشارع السنترال بأبنوب بعد المجزرة

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط

بعد التصريح بالدفن.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار العشوائي في أبنوب- صور وفيديو


عم أحد ضحايا مجزرة أبنوب: المتهم صدم بن أخويا وفر هاربًا.. وحاولوا ملاحقته فأطلق النار عشوائيًا- صور

وسط حزن الأهالي.. مشاهد مؤثرة أمام مستشفى أسيوط أثناء انتظار تسليم جثامين 8 ضحايا- فيديو وصور

كردون أمني ومقتل المتهم.. ماذا حدث في واقعة إطلاق النار العشوائي بأبنوب؟

"استقل سيارة جيب واصطدم بدراجة".. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة حول مجزرة أبنوب- فيديو

8 قتلى و5 مصابين.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث إطلاق النار العشوائي في أبنوب بـ أسيوط

بالصور.. النيابة تكشف ملابسات واقعة إطلاق نار عشوائي على مواطنين بأبنوب

الجاني مضطرب نفسيًا.. القصة الكاملة لواقعة إطلاق نار عشوائي على مواطنين بأبنوب

8 جثث و5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا إطلاق النار العشوائي بأبنوب

بعد مطاردة مع الشرطة.. تصفية المتهم بإطلاق النار العشوائي في أبنوب (فيديو وصور)

دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو وصور)

رعب في أبنوب.. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجزرة أبنوب أسيوط أبنوب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
رياضة محلية

حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
مفاجآت حفلات العيد.. أنغام بالسعودية وأحمد سعد يشعل المنافسة مع تامر حسني
موسيقى

مفاجآت حفلات العيد.. أنغام بالسعودية وأحمد سعد يشعل المنافسة مع تامر حسني

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو