بينما كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من مساء الثامن عشر من مايو، حين انطلقت الشرارة الأولى في أبنوب في محافظة أسيوط، 15 دقيقة فقط، كانت كفيلة بأن تحوّل يوماً روتينياً هادئاً إلى صفحة دموية هي الأبشع في تاريخ المركز.

بدأ الأمر كأي شجار مروري معتاد يزدحم حوله المارة في شوارع الصعيد، لكنه انتهى بـ "مجزرة" ستبقى محفورة في ذاكرة أهالي أبنوب لسنوات طويلة، 15 دقيقة تحول فيها شارع السنترال المكتظ بالمواطنين إلى رصاص ينطلق في كل اتجاه، صرخات استغاثة تملأ الأفق، ومواطنون يهرعون للاختباء خلف الجدران هرباً من بندقية آلية يحملها مريض نفسي حاصرته الكاميرات فأطلق العنان لجنونه.

مصراوي يقدم تغطية خاصة يرصد فيها كواليس المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 8 قتلى و5 مصابين، حتى المواجهة الأمنية الأخيرة التي أنهت حياة المتهم وسط حقول أسيوط.

