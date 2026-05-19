إعلان

موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026

كتب : محمد نصار

02:43 م 19/05/2026 تعديل في 03:20 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026 بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.

وتضمن القرار، في مادته الأولى، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو حتى يوم الأحد 31 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويُطبق قرار الإجازة على العاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية.
- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.

ونص القرار على أن تستمر أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

ولم يتضمن القرار موقف إجازة العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المقرر أن يصدر بها قرار من وزير العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس مجلس الوزراء الجريدة الرسمية عدد أيام إجازة العيد إجازة العيد عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
رياضة محلية

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حوادث وقضايا

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو