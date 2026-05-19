نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026 بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.

وتضمن القرار، في مادته الأولى، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو حتى يوم الأحد 31 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويُطبق قرار الإجازة على العاملين في:

- الوزارات والمصالح الحكومية.

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

- شركات القطاع العام.

- شركات قطاع الأعمال العام.

ونص القرار على أن تستمر أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

ولم يتضمن القرار موقف إجازة العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المقرر أن يصدر بها قرار من وزير العمل.