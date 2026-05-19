قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق خلال الفترة الحالية إلى نحو 70 جنيها يرجع إلى 5 أسباب متداخلة أثرت على حجم الإنتاج والمعروض بالأسواق.

وأوضح أبو صدام، لمصراوي، أن السبب الأول يتمثل في تراجع المساحات المزروعة بالطماطم، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج مقارنة بحجم الطلب والاستهلاك.

وأضاف أن السبب الثاني هو انتشار "سوسة الطماطم" التي تسببت في أضرار كبيرة للمحصول، حيث أثرت الحشرة على جودة وكميات الإنتاج في عدد من الزراعات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية الأخيرة ساهمت أيضًا في تراجع إنتاجية المحصول، موضحًا أن الطماطم من الزراعات التي تتأثر بصورة كبيرة بالعوامل المناخية.

وأوضح أبو صدام، أن تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك النهائي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، أدى إلى زيادة الأسعار بصورة ملحوظة.

وأضاف، أن السبب الخامس هو التصدير، خاصة في ظل انخفاض الإنتاج، مؤكدًا أن أي زيادة في كميات التصدير تقلل حجم المعروض بالأسواق المحلية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن صادرات الطماطم سجلت نحو 19 ألف طن، مؤكدًا أن السوق المحلية تتأثر سريعًا بأي نقص في الكميات المتاحة بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل انخفاض المعروض.

وأوضح أن أسعار الطماطم في سوق الجملة تتراوح حاليًا بين 600 و1200 جنيه للقفص بحسب الجودة، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 50 و70 جنيها.