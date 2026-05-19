أصدرت محافظة سوهاج بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله اليوم الثلاثاء 19 مايو عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء وقوع حالات تعذيب لطفل داخل مؤسسة دار تربية البنين بحي الكوثر.

وأكدت المحافظة، استنادًا إلى تقرير مديرية التضامن الاجتماعي، أن الواقعة المتداولة مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة شكلاً وموضوعًا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بفحص المنشورات المتداولة والتحري حولها.

المنشور المتداول يعود لدولة العراق

وأوضحت المحافظة أن التحريات أثبتت أن الصور والمنشور المتداولين تم نشرهما سابقًا عبر صفحات بدولة العراق منذ فترة، ولا يمتان بأي صلة لدور الرعاية بمحافظة سوهاج.

وشددت المحافظة على عدم وجود أي تجاوزات داخل دور الرعاية بالمحافظة، مؤكدة أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة بصورة دقيقة ومنتظمة لضمان تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء.

تحذير من نشر الشائعات

وفي ختام البيان، ناشدت محافظة سوهاج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار غير موثقة، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة وتكدير للسلم العام.

كما أكدت المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من المصادر والقنوات الرسمية المعتمدة فقط.