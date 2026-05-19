إعلان

محافظة سوهاج تنفي شائعة تعذيب طفل داخل دار رعاية: الصور من العراق

كتب : عمار عبدالواحد

04:10 م 19/05/2026

محافظة سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محافظة سوهاج بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله اليوم الثلاثاء 19 مايو عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء وقوع حالات تعذيب لطفل داخل مؤسسة دار تربية البنين بحي الكوثر.

وأكدت المحافظة، استنادًا إلى تقرير مديرية التضامن الاجتماعي، أن الواقعة المتداولة مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة شكلاً وموضوعًا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بفحص المنشورات المتداولة والتحري حولها.

المنشور المتداول يعود لدولة العراق

وأوضحت المحافظة أن التحريات أثبتت أن الصور والمنشور المتداولين تم نشرهما سابقًا عبر صفحات بدولة العراق منذ فترة، ولا يمتان بأي صلة لدور الرعاية بمحافظة سوهاج.

وشددت المحافظة على عدم وجود أي تجاوزات داخل دور الرعاية بالمحافظة، مؤكدة أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة بصورة دقيقة ومنتظمة لضمان تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء.

تحذير من نشر الشائعات

وفي ختام البيان، ناشدت محافظة سوهاج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار غير موثقة، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة وتكدير للسلم العام.

كما أكدت المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من المصادر والقنوات الرسمية المعتمدة فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج التضامن الاجتماعي تعذيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
زووم

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
أخبار البنوك

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
اقتصاد

تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
رياضة محلية

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"
زووم

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو