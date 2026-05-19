استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة المصري البورسعيدي غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصدر في الأهلي، إن توروب وجهازه المعاون في حيرة فقط فيما يتعلق بمركز حراسة المرمي الذي يشهد انقسام ما بين إشراك مصطفي شوبير الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، والاستجابة لمطلب محمد الشناوي بإشراكه أساسيًا في مباراة الغد بناءً علي طلبه.

وأوضح أن بخلاف مركز حراسة المرمي، فإن توروب استقر علي التشكيل بنسبة كبيرة جدًا وسيضم كل من :

حراسة المرمي: شوبير أو محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني-ياسر إبراهيم-يوسف بلعمري-ياسين مرعي

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج-مروان عطية

الهجوم : بن شرقي-طاهر محمد طاهر-محمود حسن تريزيجيه

توروب يقود مران الأهلي اليوم استعدادًا لموقعة المصري

يسافر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، إلي مدينة برج العرب اليوم الثلاثاء لقيادة المران الختامي للفريق الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي.

ويغادر توروب المستشفى إلي مدينة برج العرب مباشرة بعد أن تحسنت حالته الصحية حيث كان يعاني من انتكاسة صحية مفاجئة ( آلام في المعدة وحصوة علي الكلي)، أدت إلي دخوله المستشفى وخضوعه لفحوصات وتحاليل دورية.

