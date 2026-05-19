حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي

كتب : رمضان حسن

02:16 م 19/05/2026
    محمد الشناوي
    إمام عاشور يدعم الشناوي
    الشناوي وإمام عاشور
    محمد الشناوي حارس الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة المصري البورسعيدي غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصدر في الأهلي، إن توروب وجهازه المعاون في حيرة فقط فيما يتعلق بمركز حراسة المرمي الذي يشهد انقسام ما بين إشراك مصطفي شوبير الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، والاستجابة لمطلب محمد الشناوي بإشراكه أساسيًا في مباراة الغد بناءً علي طلبه.

وأوضح أن بخلاف مركز حراسة المرمي، فإن توروب استقر علي التشكيل بنسبة كبيرة جدًا وسيضم كل من :

حراسة المرمي: شوبير أو محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني-ياسر إبراهيم-يوسف بلعمري-ياسين مرعي

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج-مروان عطية

الهجوم : بن شرقي-طاهر محمد طاهر-محمود حسن تريزيجيه

توروب يقود مران الأهلي اليوم استعدادًا لموقعة المصري

يسافر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، إلي مدينة برج العرب اليوم الثلاثاء لقيادة المران الختامي للفريق الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي.

ويغادر توروب المستشفى إلي مدينة برج العرب مباشرة بعد أن تحسنت حالته الصحية حيث كان يعاني من انتكاسة صحية مفاجئة ( آلام في المعدة وحصوة علي الكلي)، أدت إلي دخوله المستشفى وخضوعه لفحوصات وتحاليل دورية.

