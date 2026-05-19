أكد أحمد جلال، مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لا يعتزم إقامة ممر شرفي للزمالك، حتى في حال حسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري الممتاز، خلال مواجهة الفريقين المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري، وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثالث بـ50 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

سيراميكا كليوباترا يرفض الممر الشرفي

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج يقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة "ميجا إف إم": "لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حتى لو تأكد تتويجه بلقب الدوري المصري".

وأوضح أن هناك حالة من الاستياء داخل نادي سيراميكا كليوباترا بسبب البيان الذي أصدره مجلس إدارة الزمالك بشأن أزمة التذاكر، معتبرًا أن طريقة التعامل مع الملف لم تكن احترافية.

وأضاف: "نكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك ولاعبي الفريق، ولا توجد أي أزمة معهم، لكن ما صدر من مجلس إدارة الزمالك في هذا الملف نراه تصرفًا غير احترافي".

وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي قد تشهد تتويج الزمالك رسميًا بلقب الدوري المصري إذا نجح في تحقيق الفوز أو التعادل.

