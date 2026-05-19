مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

سيراميكا كليوباترا يرفض الممر الشرفي للزمالك: "معندهمش احترافية"

كتب : محمد خيري

04:06 م 19/05/2026 تعديل في 04:16 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد جلال، مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لا يعتزم إقامة ممر شرفي للزمالك، حتى في حال حسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري الممتاز، خلال مواجهة الفريقين المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري، وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثالث بـ50 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

سيراميكا كليوباترا يرفض الممر الشرفي

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج يقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة "ميجا إف إم": "لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حتى لو تأكد تتويجه بلقب الدوري المصري".

وأوضح أن هناك حالة من الاستياء داخل نادي سيراميكا كليوباترا بسبب البيان الذي أصدره مجلس إدارة الزمالك بشأن أزمة التذاكر، معتبرًا أن طريقة التعامل مع الملف لم تكن احترافية.

وأضاف: "نكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك ولاعبي الفريق، ولا توجد أي أزمة معهم، لكن ما صدر من مجلس إدارة الزمالك في هذا الملف نراه تصرفًا غير احترافي".

وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي قد تشهد تتويج الزمالك رسميًا بلقب الدوري المصري إذا نجح في تحقيق الفوز أو التعادل.

اقرأ أيضا:

طارق يحيى يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك: "لازم تحسوا بالذنب وتصالحوا الجمهور"

كيف احتفل خوان بيزيرا بعودة نيمار لقائمة البرازيل في المونديال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
زووم

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
الإمارات: التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة النووية قادمة
شئون عربية و دولية

الإمارات: التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة النووية قادمة
ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا
الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا
أخبار مصر

الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو