بدأ سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في الترتيب لجلسة مع الثنائي مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق وأحمد نبيل كوكا لاعب الوسط من أجل تجديد عقودهما، إذ ينتهي عقد كوكا في الصيف الجاري فيما ينتهي عقد شوبير في صيف 2027.

وكشف مصدر في الأهلي، أن عبد الحفيظ ينوي الحصول علي توقيع الثنائي علي عقود جديدة مع النادي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأوضح، أن هناك اتفاق داخل النادي علي ضرورة استمرار كوكا وشوبير في ظل القناعة بما يقدمانه مع الفريق.

شروط الشحات تؤجل تجديد عقده

وفتح عبد الحفيظ في الأيام الماضية ملف تجديد عقد جناح الفريق حسين الشحات إلا أن الأخير وضع بعض الشروط أمام مسئولي القلعة الحمراء مقابل الموافقة علي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويريد الشحات أولاًَ تقديره ماليًا بشكل يناسب ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية، كما يطالب بأن تكون مدة العقد موسمين وليس موسمًا واحدًا إذ يري اللاعب أنه لازال قادرًا علي العطاء ، أما الشرط الثالث هو أن يقوم الأهلي بإلغاء نسبة المشاركة في المباريات حتي يضمن الحصول علي قيمة عقده كاملاً.

