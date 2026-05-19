أكد مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يحدث أي تغيير في موقف النادي بشأن تنازله عن حصته في التذاكر الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراته أمام الزمالك غدا بالدوري.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا، أعلن في بيان رسمي أمس الإثنين تنازله عن حصته في تذاكر مباراته أمام الزمالك بالدوري، التي تصل إلى 15 ألف تذكرة للحضور الجماهير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تفاصيل أزمة تذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

وعلى الرغم من إعلان سيراميكا كليوباترا تنازله عن حصته في التذاكر، إلا أن نادي الزمالك أعلن منذ قليل في بيان رسمي، أن إدارة النادي تواصلت مع الجهات المعنية عن تنظيم عملية التذاكر، الذين أكدوا، عدم استلام أي خطابات رسمية تفيد بتحويل حصة سيراميكا لصالح الأبيض.

وأكد مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا لمصراوي، أن إدارة النادي قامت بإرسال كل الخطابات الرسمية للتنازل عن حصتهم في التذاكر للفارس الأبيض.

وحصل موقع مصراوي على نسخة من الخطابات الرسمية، التي أرسلها نادي سيراميكا للجهات المعنية للتأكيد على موافقته التنازل على حصته في تذاكر مباراة الفريق أمام الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الزمالك غدا الأربعاء 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول ترتيب الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 53 نقطة، فيما يأتي فريق سيراميكا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

