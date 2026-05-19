أعلن المركز التكنولوجي للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، موقف المواطنين الحاصلين على "نموذج 10 نهائي تصالح"، في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتسريع وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المركز، أن على المواطنين الحاصلين على "نموذج 10 تصالح" التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال إجراءات المطابقة، مشيرًا إلى أن خطابات المرافق لا يتم إصدارها لحاملي نموذج 10، وإنما تقتصر فقط على الحاصلين على "نموذج 8".

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي قبل ساعات بشأن إلزام أصحاب العقارات المخالفة الحاصلين على نموذج 10 تصالح بتقديم طلب شهادة مطابقة أولًا.

