تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10

كتب : محمد نصار

11:40 ص 19/05/2026 تعديل في 11:45 ص

أعلن المركز التكنولوجي للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، موقف المواطنين الحاصلين على "نموذج 10 نهائي تصالح"، في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتسريع وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المركز، أن على المواطنين الحاصلين على "نموذج 10 تصالح" التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال إجراءات المطابقة، مشيرًا إلى أن خطابات المرافق لا يتم إصدارها لحاملي نموذج 10، وإنما تقتصر فقط على الحاصلين على "نموذج 8".

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي قبل ساعات بشأن إلزام أصحاب العقارات المخالفة الحاصلين على نموذج 10 تصالح بتقديم طلب شهادة مطابقة أولًا.

هل يستفيد أصحاب نموذج 10 من تسهيلات إدخال المرافق؟.. مصدر يوضح

محافظة القاهرة نموذج 10 تصالح مخالفات البناء إدخال المرافق

