مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

كتب : يوسف محمد

04:10 م 19/05/2026 تعديل في 04:18 م
أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 والمقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

واستضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وأسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2027، عن وقوع منتخب مصر بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية بالتصفيات، رفقة كل من: "أنجولا، مالاوى وجنوب السودان".

تفاصيل مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

ويخوض 48 منتخبا أفريقيا عن التصفيات، من بينها الدول الثلاث المنظمة "أوغندا، تنزانيا وكينيا"، التي ضمنت التأهل المباشر إلى النهائيات مهما كانت نتائجها في التصفيات.

ويتم تقسيم الـ48 منتخبا على 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.

وسيكون هناك نظام خاص للمجموعات التي تضم أحد البلدان المستضيفة، حيث سيتأهل منتخب إضافي واحد فقط إلى جانب البلد المنظم، تُجرى المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت 19 يونيو 2027، فيما تقام المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027.

