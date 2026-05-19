أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرار جديد يتعلق بتغطية القنوات الرياضية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قرار المجلس الأعلى للإعلام

وقرر المجلس السماح لجميع الوسائل الإعلامية والقنوات الرياضية باستمرار البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة يوميًا، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 يوليو 2026، وذلك تزامنًا مع الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

كما شمل القرار السماح بعودة فقرة التحليل التحكيمي خلال فترة البطولة، في إطار التغطية الموسعة لمباريات كأس العالم، بما يتيح للمشاهدين متابعة وتحليل الحالات التحكيمية بشكل تفصيلي.

ويُطبق القرار الجديد كاستثناء من قرار المجلس رقم 28 لسنة 2024، بما يتناسب مع الزخم الإعلامي الكبير المصاحب لمباريات المونديال، الذي تنطلق منافساته يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2026.

