وضع قانون المرور ضوابط صارمة وإجراءات رادعة لمواجهة السلوكيات الخاطئة والمخالفات الجسيمة على الطرق والمحاور؛ بهدف تحقيق الانضباط المروري التام والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وقائدي المركبات.

عقوبات المادة 75: الحبس والغرامة:-

حددت المادة (75) من قانون المرور عددًا من المخالفات التي اعتبرها المشرع من الجرائم المرورية الجسيمة، والتي لا يقتصر أثرها على الغرامات المالية فقط، بل تمتد في بعض الحالات إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر (90 يومًا)، أو الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة وتشديدها في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي.

أبرز 10 مخالفات تعرضك للمساءلة الجنائية

تجاوز السرعات المقررة:

قيادة المركبات بسرعة تتعدى الحد الأقصى المسموح به قانونًا على الطرق.

القيادة بدون ترخيص:

قيادة مركبة غير مرخصة، أو انتهت صلاحية ترخيصها، أو تم سحبه أو إيقافه.

مخالفات رخص القيادة:

السير بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز قيادة ذات النوع من المركبات، أو برخصة منتهية أو موقوفة السريان.

التلاعب باللوحات المعدنية:

عدم حمل اللوحات المخصصة للمركبة، أو استخدام لوحات غير صادرة من إدارة المرور، أو تغيير بياناتها أو تلوينها.

مركبات غير صالحة فنيًا:

قيادة مركبة آلية بها عيوب فنية جسيمة، خاصة في حال عدم كفاءة أنظمة الفرامل والمكابح.

تعطيل حركة السير:

تعمد إعاقة السيولة المرورية أو تعطيل حركة المرور عمدًا في الطرق العامة.

تزوير البيانات:

تعمد إدخال بيانات غير صحيحة أو مغلوطة في النماذج والطلبات الرسمية الخاصة بترخيص المركبات.

مخالفة شروط الإعلانات:

وضع إعلانات على جسم المركبة دون الحصول على ترخيص مسبق، أو قصر النشاط على شركات غير مرخصة من وزارة الداخلية.

إدارة مدارس القيادة دون ترخيص:

عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء أو إدارة مراكز وتعليم قيادة السيارات.

مضاعفة العقوبة عند التكرار:

إصرار قائد المركبة على ارتكاب ذات المخالفة خلال فترة الـ 6 أشهر يضعه تحت طائلة تشديد العقوبة القانونية.

وتواصل النيابة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تفعيل تلك المواد القانونية بكل حسم؛ لضمان ردع المخالفين وتوفير أعلى معايير الأمان على الطرق السريعة والداخلية.

