يغيب عدد من لاعبي الأهلي عن مباراة فريقهم ضد المصري البورسعيدي التي تقام غدًا الأربعاء في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتشمل قائمة الغيابات كل من، يلسن كامويش المهاجم الأنجولي لأسباب فنية حيث سيرحل عن القلعة الحمراء ولن يتم تفعيل بند شراؤه، كما يغيب أحمد عيد لأسباب فنية وأحمد نبيل كوكا للإيقاف.

كما يغيب المدافع عمرو الجزار الذي حصل علي إجازة زواج بعد دخوله قفص الزوجية أمس الأول، بجانب كريم فؤاد الظهير الأيمن.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

واستقر الجهاز الفني قيادة ييس توروب بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة المصري البورسعيدي

ومن المنتظر أن يضم التشكيل الأحمر كل من :

حراسة المرمي: شوبير أو محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني-ياسر إبراهيم-يوسف بلعمري-ياسين مرعي

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج-مروان عطية

الهجوم : بن شرقي-طاهر محمد طاهر-محمود حسن تريزيجيه