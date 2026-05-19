الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

الزمالك يرد على بيان سيراميكا كليوباترا ويفجر مفاجأة حول التذاكر

كتب : محمد خيري

03:00 م 19/05/2026
أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما أعلنه نادي سيراميكا كليوباترا بشأن التنازل عن حصته من تذاكر مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء.

رد نادي الزمالك على سيراميكا

ووجّه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى إدارة سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، على المبادرة التي أعلنوا خلالها التنازل عن حصتهم لصالح جماهير الزمالك، مؤكدًا تقديره لهذه الخطوة.

وأوضح البيان أن إدارة الزمالك، منذ الإعلان عن المبادرة، تواصلت مع الجهات المعنية من أجل زيادة الحصة المخصصة لجماهير النادي في المباراة.

لكن النادي أشار إلى أنه، وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم عملية التذاكر، تبيّن أنه لم يتم حتى الآن استلام أي خطابات رسمية تفيد بتحويل حصة سيراميكا لصالح الزمالك.

وبناءً عليه، أكد الزمالك أن الوضع الحالي لم يشهد أي تغيير، وأن الحصة المتاحة لجماهيره هي نفسها التي تم طرحها عبر منصة “تذكرتي” قبل 48 ساعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النادي سيقوم بإعلان أي مستجدات بشكل رسمي عبر منصاته، حرصًا على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام جماهيره.

سيراميكا يعلن التنازل عن تذاكر مباراة الزمالك

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الساعات الماضية، تنازله عن حصته من تذاكر مباراته المرتقبة أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت الجهات المنظمة قد خصصت 40 ألف تذكرة لمواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بواقع 25 ألف تذكرة للأبيض باعتباره صاحب الأرض، و15 ألف تذكرة للفريق الضيف.

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
مفاجآت حفلات العيد.. أنغام بالسعودية وأحمد سعد يشعل المنافسة مع تامر حسني
بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
