ردا على بيان الزمالك.. مستند رسمي يبرئ سيراميكا من أزمة تذاكر حسم الدوري

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما أعلنه نادي سيراميكا كليوباترا بشأن التنازل عن حصته من تذاكر مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء.

رد نادي الزمالك على سيراميكا

ووجّه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى إدارة سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، على المبادرة التي أعلنوا خلالها التنازل عن حصتهم لصالح جماهير الزمالك، مؤكدًا تقديره لهذه الخطوة.

وأوضح البيان أن إدارة الزمالك، منذ الإعلان عن المبادرة، تواصلت مع الجهات المعنية من أجل زيادة الحصة المخصصة لجماهير النادي في المباراة.

لكن النادي أشار إلى أنه، وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم عملية التذاكر، تبيّن أنه لم يتم حتى الآن استلام أي خطابات رسمية تفيد بتحويل حصة سيراميكا لصالح الزمالك.

وبناءً عليه، أكد الزمالك أن الوضع الحالي لم يشهد أي تغيير، وأن الحصة المتاحة لجماهيره هي نفسها التي تم طرحها عبر منصة “تذكرتي” قبل 48 ساعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النادي سيقوم بإعلان أي مستجدات بشكل رسمي عبر منصاته، حرصًا على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام جماهيره.

سيراميكا يعلن التنازل عن تذاكر مباراة الزمالك

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الساعات الماضية، تنازله عن حصته من تذاكر مباراته المرتقبة أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت الجهات المنظمة قد خصصت 40 ألف تذكرة لمواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بواقع 25 ألف تذكرة للأبيض باعتباره صاحب الأرض، و15 ألف تذكرة للفريق الضيف.

