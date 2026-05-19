بعد انتهاء عمله في جمع البطاطس.. غرق طفل في بحر جنزور بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:12 م 19/05/2026

ضحية الغرق بالمنوفية

لقي شاب يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه في بحر جنزور الممتد إلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب انتهائه من عمله في جمع محصول البطاطس.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بالعثور على غريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحريات الأولية تكشف هوية الطفل

وتبين أن الطفل يُدعى "كامل باسم كامل"، 14 عامًا، من قرية طوخ طنبشا، وكان يعمل في جمع البطاطس، وبعد انتهاء عمله توجه للاستحمام في مياه البحر، إلا أنه لقي مصرعه غرقًا في الحال.

ونقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

حزن في القرية

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية طوخ طنبشا عقب سماع خبر الوفاة، مؤكدين أن الطفل كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد، وكان يساعد أسرته في العمل رغم صغر سنه.

وتقدم الأهالي بالدعاء للطفل بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

