قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله

كتب : محمد خيري

12:49 م 19/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال (1)
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة بشأن مصير المدير الفني للفريق الأول، معتمد جمال، سواء بالاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل أو الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

مصير معتمد جمال مع الزمالك

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن ما قدمه معتمد جمال مع الفريق منذ توليه المسؤولية يُعد "إنجازًا نسبيًا"، بعدما قاد الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية رغم خسارته، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز واقترابه من التتويج به.

وأشار المصدر إلى أن قرار الاستمرار أو الرحيل لم يُحسم حتى الآن، مؤكدًا أن الملف سيتم حسمه بشكل نهائي عقب انتهاء الموسم، غدًا، بعد وضوح الرؤية الكاملة لنتائج الفريق.

وأضاف أن السيناريو الأقرب يتمثل في أنه حال عدم تتويج الزمالك بلقب الدوري، سيكون القرار النهائي هو رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية، بينما في حال التتويج بالبطولة، سيتم فتح ملف تجديد الثقة ومناقشة استمراره مع المدير الرياضي جون إدوارد، مع ترجيح كبير لبقائه.

الزمالك يقترب من حسم الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء في الثامنة، وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدمًا على بيراميدز برصيد 51 نقطة، والأهلي برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بـ44 نقطة.

ويكفي الزمالك الحصول على نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين، ليصل إلى 54 نقطة، وهو رصيد لا يمكن لأي من بيراميدز أو الأهلي تجاوزه في الجولة الأخيرة.

