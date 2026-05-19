كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عن تحسن حالة ييس توروب المدير الفني للفريق الأول وخروجه من المستشفى حيث كان يعاني من انتكاسة صحية مفاجئة ( آلام في المعدة وحصوة علي الكلي)

أضاف جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: المدير الفني الدنماركي انضم إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية ومن المقرر أن يقود التدريب مساء اليوم استعدادًا لمواجهة المصري غدًا الأربعاء في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.

جلسة حاسمة لخلع توروب

ويعقد الأهلي جلسة حاسمة يوم الخميس المقبل مع مدير أعمال الدنماركي ييس توروب المدير الفني لإنهاء علاقته رسميًا بالفريق بعد أن تم الاستقرار على رحيله دون الانتظار لنهاية شهر يونيو المقبل وفسخ التعاقد بالتراضي.

واتفق الأهلي مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

ومن المقرر أن يودّع المدرب الدنماركي جماهير الأهلي عقب مباراة المصري البورسعيدي ليكون أمام إدارة النادي متسع من الوقت للبحث عن مدرب أجنبي جديد دون الانتظار لنهاية يونيو المقبل.

