نقل 9 طالبات للمستشفى بعد تعرضهن لصعق كهربائي داخل السكن بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

03:59 م 19/05/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

أصيب 9 طالبات جميعهن في العقد الثاني من العمر بحالات إغماء عقب تعرضهن لصعق كهربائي أثناء تواجدهن داخل سكن طالبات بحي الكوثر شرقي محافظة سوهاج.

أسماء المصابات وتفاصيل الواقعة

وتبين أن المصابات التي وصلن للمستشفى هن آية ج، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة المنيا طالبة بمعهد فني تجاري، وشهد ج، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة أسيوط طالبة بمعهد فني صناعي، وروان ب، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة أسيوط طالبة بمعهد فني صناعي، كريمة إ، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة المنيا طالبة بمعهد فني صناعي، وبسملة م، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة المنيا طالبة بمعهد خدمة اجتماعية.
وكل من: شيماء م، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة أسيوط طالبة بمعهد فني صناعي، هدى م، 19 عامًا، وتقيم بمحافظة الإسكندرية طالبة بمعهد العلوم الصحية، وأبرار م، 22 عامًا، وتقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج طالبة بمعهد فني تجاري، ومريم م، 18 عامًا، وتقيم بمحافظة أسيوط طالبة بمعهد العلوم الإدارية.

تحريات لكشف ملابسات الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بعد تراجع الادخار لأدنى مستوى.. هل تتجه البنوك لطرح شهادة سنة بعائد مرتفع؟
