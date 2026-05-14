واصل النادي الأهلي جهوده، لتجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وعقد سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، جلسه مع إمام عاشور، شهدت حالة من المصارحة والحديث الودي بشأن ملف تعديل عقد لاعب وسط الأهلي.

تصريحات محمد شبانة

ومن جانبه قال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامجه “نمبر وان” المذاع على قناة CBC، إن عبدالحفيظ أكد للاعب أن عقده مع الأهلي ما زال ممتدًا لموسمين، قبل أن يرد إمام عاشور بأنه تلقى وعدًا سابقًا من محمد يوسف، عقب نهاية الموسم الماضي، بتعديل عقده ورفعه ماليًا بما يتناسب مع الفئة الأعلى داخل الفريق.

وأضاف أن اللاعب أشار إلى أن الوعود تضمنت حصوله على راتب يوازي ما يتقاضاه الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن المدير الرياضي تحدث معه بشكل مباشر بشأن هذا الملف.

وتابع شبانة أن سيد عبدالحفيظ طمأن اللاعب خلال الجلسة، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تتحرك بالفعل لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة، وأن المقابل المالي الجديد سيتجاوز ما يحصل عليه الثنائي زيزو وتريزيجيه، وذلك ضمن السياسة الجديدة التي يعتزم النادي تطبيقها على عقود اللاعبين.

تحرك الأهلي لتجديد عقد إمام عاشور

وفي المقابل، ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك نية لدى النادي الأهلي لتقديم عرض جيد للاعب إمام عاشور، عقب انتهاء الموسم، وسوف يقوم بزيادة راتبه الحالي 3 أضعاق، بخلاف العقود الإعلانية، من أجل غلق ملف الموسم الماضي، وإعادة التركيز الكامل للاعب مرة أخرى.

اقرأ أيضا:

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟

شكر وامتنان.. تفاصيل استقبال بعثة اتحاد العاصمة في القاهرة قبل مواجهة الزمالك