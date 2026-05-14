انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.03%، عند مستوى 53400 نقطة، في بداية جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.19% عند مستوى 53416 نقطة، في ختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم القاهرة للدواجن الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المتحدة للإسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم.