الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:44 م 14/05/2026
  صالح جمعة
أكد صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، أنه لن يدعم الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مشددًا على أنه سيشجع الفريق الجزائري خلال المواجهة المرتقبة.

تصريحات صالح جمعة

وقال صالح جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر 1: “أنا أهلاوي، ومش بتمنى إن الزمالك يكسب الكونفدرالية أو يزيد عدد بطولاته القارية، خصوصًا مع قيمة الجوائز المالية الكبيرة 4 مليون دولار”.

وأضاف: “مش هشجع الزمالك في النهائي، لأن جماهير الزمالك دائمًا بتشجع أي منافس ضد الأهلي، وده أمر طبيعي في أجواء المنافسة، لذلك سأدعم اتحاد العاصمة”.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي البطولة القارية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن العودة في النتيجة والتتويج باللقب، بعدما خسر مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، بينما يكفي اتحاد العاصمة التعادل من أجل حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية.

صالح جمعة الأهلي الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
"قد تقود إلى صدام".. الرئيس الصيني يُحذر ترامب من الخلافات حول تايوان
عالية للغاية.. جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم الخميس
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
