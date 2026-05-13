ظهر محمود الخطيب في أكثر من مناسبة خلال في الأيام الماضية، كان آخرها حضوره عزاء الراحل عبد الرحمن أبو زهرة اليوم.

محمود الخطيب في عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

وحرص محمود الخطيب اليوم الأربعاء 13 مايو الجاري، على تقديم واجب العزاء، في الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

وكان أبو زهرة رحل عن عالمنا أول أمس الإثنين الموافق 11 مايو الجاري، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

ولم يكن أبو زهرة وحدة الذي حرص محمود الطيب، على تقديم واجب العزاء فيه، حيث خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر محمود الخطيب في أكثر من مناسبة لتقديم واجب العزاء.

وفي وقت سابق وبشكل خاص يوم 7 مايو الجاري، حرص رئيس النادي الأهلي على مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في السادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في الراحل هاني شاكر.

وقبل أيام قليلة تواجد الخطيب أيضا في عزاء نجل عم محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة المارد الأحمر.

كما تواجد رئيس القلعة الحمراء منذ عدة أيام، في عزاء شقيقة المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 20 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (0-0)

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك



